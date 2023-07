Pratica inveterata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pratica inveterata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABITUDINE

Significato/Curiosita : Pratica inveterata

Teoria e pratica della traduzione, napoli, edizioni scientifiche italiane, 1993. bruna di sabato - flora de giovanni (a cura di), tradurre in pratica. riflessioni... Della scoperta del rito dell'abitudine. lo stesso argomento in dettaglio: rito dell'abitudine. in psicologia il termine "abitudine" viene usato per indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

