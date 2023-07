Al lavoro preferisce il canto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al lavoro preferisce il canto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CICALA

Significato/Curiosita : Al lavoro preferisce il canto

il canto gregoriano è un canto monodico e liturgico della tradizione occidentale. fu elaborato a partire dall'viii secolo dall'incontro del canto romano... Disambiguazione – "cicala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicala (disambigua). disambiguazione – "cicale" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Al lavoro preferisce il canto : lavoro; preferisce; canto; Il loro piano è pensato per studio o lavoro ; Un fornitore di lavoro ; Sono duri in ogni lavoro ; Un capolavoro di Zola; Destinato al lavoro ; preferisce non svelarsi; Si preferisce al fumo; C è chi lo preferisce al sashimi; A volte si preferisce a fino; C è chi li preferisce alla pasta; Il canto re di Lesbia; Un canto ne elvetico; Stefania Rotolo cantò quello d amore; Studiosi del canto re di Farinata e Ugolino; I confini di canto n;

