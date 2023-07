Salito in sella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salito in sella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONTATO

Significato/Curiosita : Salito in sella

La sella del diavolo (sedd'e su diaulu in lingua sarda) è il promontorio che sorge nella zona sud di cagliari e separa la spiaggia del poetto da quella... Progetto di riferimento. nell'ingegneria ferroviaria si definisce sala montata l'insieme costituito da due ruote e dall'asse corrispondente (assile o... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 luglio 2023

