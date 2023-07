Lo è l anno con un giorno in più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l anno con un giorno in più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BISESTILE

Significato/Curiosita : Lo e l anno con un giorno in piu

un giorno in pretura è un programma televisivo italiano di genere documentaristico-criminologico, in onda su rai 3 dal 18 gennaio 1988, ideato da roberta... Un numero non intero di giorni. il prossimo anno bisestile sarà il 2024. l'aggiunta dell'anno bisestile non compensa completamente lo slittamento delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è l anno con un giorno in più : anno; giorno; Lo hanno sia il coltello sia il martello; Le hanno porti e golfi; Malanno duodenale; Si fanno agli sposi; Hanno le unghie più grosse; Gary il protagonista di Mezzogiorno di fuoco; Il far del giorno ; Mezzogiorno a Parigi; Il giorno per gli Spagnoli; Cambia ogni giorno ;

Cerca altre Definizioni