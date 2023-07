Sigla della lega protezione degli uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla della lega protezione degli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIPU

Significato/Curiosita : Sigla della lega protezione degli uccelli

La lega italiana protezione uccelli, meglio nota attraverso l'acronimo lipu riportato anche nella forma lipu-birdlife italia, è un'associazione ambientalista... Italiana protezione uccelli, meglio nota attraverso l'acronimo lipu riportato anche nella forma lipu-birdlife italia, è un'associazione ambientalista italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

