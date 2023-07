Come siffatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come siffatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TALE

Il termine "siffatto" o "tale" viene utilizzato per riferirsi a qualcosa o qualcuno in modo indeterminato, indicando che è simile o corrisponde a ciò che è stato menzionato in precedenza. Questa parola è spesso utilizzata per evitare la ripetizione di una descrizione o di un concetto già espresso. Ad esempio, "Ho visto un gatto siffatto" o "Ho conosciuto un cantante tale". Questi termini aggiungono un tocco di vaghezza o ambiguità al discorso, poiché non specificano chiaramente l'oggetto o la persona a cui ci si riferisce, lasciando spazio all'interpretazione del contesto in cui vengono utilizzati.

Altre risposte alla domanda : Come siffatto : come; siffatto; Si dice si possa essere sordi come tale strumento; Uno sportivo come David Pasqualucci; come una certezza messa in discussione; come un momento cruciale e tanto atteso; Un musicista come Jaco Pastorius;

