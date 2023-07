Centro Unico di Prenotazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro Unico di Prenotazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CUP

Significato/Curiosita : Centro unico di prenotazione

Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. il centro unico di prenotazione (in acronimo cup) è un servizio... Ottomano cup – codice valutario iso 4217 del peso cubano, valuta di cuba. cup – unità di misura di volume nel sistema imperiale britannico. cup – generatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Centro Unico di Prenotazione : centro; unico; prenotazione; È temuto al centro ; Importante centro minerario dell Australia; centro Europeo per le Ricerche Nucleari; Il centro francescano; Il centro del Polo; Pezzi eseguiti da un unico musicista del gruppo; Quello unico è viziato; Valle altoatesina con Brunico come capoluogo; Particolare stampa in unico esemplare; Monumento sacro punico -romano dell Iglesiente;

Cerca altre Definizioni