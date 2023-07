Un musicista come Jaco Pastorius - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un musicista come Jaco Pastorius. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASSISTA

Significato/Curiosita : Un musicista come jaco pastorius

John francis anthony "jaco" pastorius iii (norristown, 1º dicembre 1951 – fort lauderdale, 21 settembre 1987) è stato un bassista, compositore e produttore... Repertorio si distacchino in maniera piuttosto rilevante tra bassisti e contrabbassisti. il bassista svolge, insieme al batterista, la funzione di cellula ritmica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

