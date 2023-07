Lingua molto parlata in Bangladesh - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua molto parlata in Bangladesh. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENGALI

Significato/Curiosita : Lingua molto parlata in bangladesh

La lingua bengali, anche chiamata bengalese o bengalico (nome nativo: bangla, pronuncia: ['bala]), è una lingua indoaria parlata in bangladesh e... Disambiguazione – "bengali" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo blocco unicode, vedi bengali (unicode). la lingua bengali, anche chiamata bengalese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lingua molto parlata in Bangladesh : lingua; molto; parlata; bangladesh; Tira fuori la lingua per mangiare; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Bagna la lingua ; Lo è una lingua vivente; Sono originari di paesi di madrelingua spagnola; Si usa definire bue quello molto influenzabile; Le ha profonde chi è molto stanco; molto sfortunata; Lo è l aria molto afosa; Si montano nelle abitazioni dei Paesi molto freddi; parlata tipica di un luogo; La parlata che non è lingua né dialetto; Come una lingua parlata nel sud dell India; Lingua semitica parlata in Eritrea e in Etiopia; Lingua antica parlata dai Romani; Una volta indipendente, si è chiamato bangladesh ; La capitale del bangladesh ; Capitale del bangladesh ;

Cerca altre Definizioni