La gomma rosa da masticare a forma di cubetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gomma rosa da masticare a forma di cubetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIGBABOL

Significato/Curiosita : La gomma rosa da masticare a forma di cubetto

Per url url (aiuto). brooklyn (gomma da masticare) sito ufficiale, su bigbabol.it. portale cucina: accedi alle voci di wikipedia che trattano di cucina... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Le calzature di gomma dei pescatori; La gomma che si mastica; Noto marchio di scarpe di tela e punta gomma ta; Piccolo condotto di gomma usato per le flebo; Una proprietà della gomma ; La Musa della poesia amorosa ; Rendono grossa la rosa ; Le iniziali di Asor rosa ; Sulle sue fiancate sono disegnate scene della vita di santa rosa lia; Una dolorosa nevralgia; Tenaci molto duri da masticare ; Duro da masticare ; Come i cibi duri da masticare ; Facile da masticare ; Non possono masticare ; Li forma un susseguirsi di bancarelle; forma un vasto delta; Nell orchestra sono forma ti da legni e ottoni; Una serie di forma lità; forma ggio tenero del Norditalia; cubetto di zucchero compresso; Un cubetto numerato; cubetto per giocare;

