Così è detto un lembo di tessuto fluttuante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto un lembo di tessuto fluttuante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SVOLAZZO

Significato/Curiosita : Cosi e detto un lembo di tessuto fluttuante

Wikipedia. uno svolazzo è un ornamento tipografico di un glifo, simile ad una grazia particolarmente pronunciata. i caratteri maiuscoli con svolazzi che si estendono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Così è detto un lembo di tessuto fluttuante : così; detto; lembo; tessuto; fluttuante; così è anche detta l auto monovolume ing; Cosi si chiama l oggetto che si presta; così si vende la propria pelle; così è stato definito l incontro di calcio Italia Germania del 1970; così è la faccia del severo; In francese viene anche detto separé; Il sottile insetto detto anche scorpione d acqua; detto di terreno coltivabile; Il tecnico addetto a registrare il sonoro; Un detto proverbiale; Un lembo d Europa; lembo ricucito; Ha un lembo gommato; Estremità, lembo , orlo; lembo di terra bagnato dalle acque; Il tessuto del pittore; Un tessuto assorbente; tessuto per lenzuola; Un tessuto per accappatoi; tessuto con pelo lungo e morbido;

Cerca altre Definizioni