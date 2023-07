Così è anche detta l auto monovolume ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detta l auto monovolume ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MINIVAN

Significato/Curiosita : Cosi e anche detta l auto monovolume ing

Progetto di riferimento. le monovolume, definite anche con il termine minivan, sono autovetture caratterizzate da un'elevata spaziosità longitudinale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

