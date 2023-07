Il Burt noto compositore e pianista statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Burt noto compositore e pianista statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BACHARACH

Significato/Curiosita : Il burt noto compositore e pianista statunitense

Ottobre 1903 – new york, 5 novembre 1989) è stato un pianista e compositore russo naturalizzato statunitense. nonostante horowitz affermasse di essere... Alla migliore canzone 1970 oscar alla migliore canzone 1982 burt freeman bacharach (kansas city, 12 maggio 1928 – los angeles, 8 febbraio 2023) è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

