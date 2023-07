Il boom del dopoguerra italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il boom del dopoguerra italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECONOMICO

Significato/Curiosita : Il boom del dopoguerra italiano

Inglese "baby boom", che proseguì parallelo al boom economico registrato in questi paesi nel secondo dopoguerra. la generazione dei baby boomer segue la generazione... Conoscenza o analisi del sistema economico è possibile agire sul sistema economico stesso con misure o interventi di politica economica mirati a stimolarne la stabilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

