Vanta una celebre Torre - Cruciverba

La celebre Torre di Pisa è uno dei monumenti più iconici e riconoscibili al mondo. Situata nella città di Pisa, in Italia, la torre è nota per la sua caratteristica inclinazione, che la rende un'attrazione turistica affascinante. Costruita nel XII secolo come campanile della vicina Cattedrale di Pisa, la Torre di Pisa vanta una struttura di marmo bianco di Carrara e si erge per circa 55 metri. La sua inclinazione, causata da problemi di fondazione, è diventata il suo tratto distintivo e un fenomeno architettonico affascinante. La torre ha subito interventi di stabilizzazione nel corso degli anni per preservarne l'integrità, ma è ancora aperta al pubblico per salire i suoi gradini e godere di una vista panoramica della città. È un simbolo dell'Italia e uno dei luoghi più fotografati al mondo.

