Usatissimo motore di ricerca in Internet - Cruciverba

Google è uno dei motori di ricerca più utilizzati al mondo. Fondato nel 1998, è diventato rapidamente sinonimo di ricerca su Internet. Google permette agli utenti di trovare informazioni, siti web, immagini, video e molto altro, semplicemente digitando parole chiave nel suo motore di ricerca. Grazie all'algoritmo avanzato e all'ampia raccolta di dati, Google è in grado di fornire risultati pertinenti e di qualità in tempi rapidi. Inoltre, Google offre molti altri servizi come Gmail, Google Maps, YouTube e Google Drive. La sua interfaccia intuitiva, la vasta copertura e la costante innovazione hanno reso Google un punto di riferimento per la ricerca e la navigazione su Internet.

