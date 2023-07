Uno spunto comico nel film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spunto comico nel film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GAG

Significato/Curiosita : Uno spunto comico nel film

Trae spunto dagli horror e dai film di genere fantastico più famosi, come alice nel paese delle meraviglie e giacomino e il fagiolo magico. nel primo... gag order è il quinto album in studio della cantautrice statunitense kesha, pubblicato il 19 maggio 2023 come ultimo progetto sotto contratto con le etichette...