Tra il Canada e l Islanda - Cruciverba

La Groenlandia è un'isola situata tra il Canada e l'Islanda nell'oceano Atlantico settentrionale. È il territorio più vasto del mondo coperto da ghiaccio, con la maggior parte della sua superficie dominata da una calotta glaciale. Nonostante il nome "Groenlandia", che significa "terra verde" in danese, gran parte dell'isola è coperta da ghiaccio, mentre le coste sono punteggiate da fiordi e iceberg. La Groenlandia è una regione autonoma appartenente al Regno di Danimarca, ma ha una cultura e un'identità uniche, con una popolazione prevalentemente inuit. L'isola offre paesaggi spettacolari e una straordinaria biodiversità, rendendola una destinazione di grande interesse per gli amanti della natura e degli ambienti polari.

