Servirsi di qualcuno per raggiungere i propri scopi - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : STRUMENTALIZZARE

Servirsi di qualcuno per raggiungere i propri scopi

Strumentalizzare significa utilizzare qualcuno o qualcosa come un mezzo per raggiungere i propri obiettivi o interessi personali, senza preoccuparsi degli effetti o delle conseguenze che ciò può comportare per l'altra persona o cosa coinvolta. È un comportamento manipolativo in cui si considera l'altro soggetto solo come uno strumento da sfruttare. Strumentalizzare può coinvolgere relazioni personali, politiche o lavorative, e può manifestarsi attraverso la manipolazione emotiva, l'uso coercitivo o l'abuso di potere. Questo comportamento può causare danni alla persona strumentalizzata, creando un senso di sfruttamento e privazione della propria autonomia e dignità.

