Un segno di disgusto o di dolore - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SMORFIA

Significato/Curiosità : Un segno di disgusto o di dolore

La "smorfia" è un'espressione facciale involontaria che indica disgusto, dolore o fastidio. Questo segno può manifestarsi attraverso variazioni nell'espressione degli occhi, del naso o della bocca. Ad esempio, una persona potrebbe aggrottare la fronte, stringere gli occhi o piegare le labbra in avanti per esprimere una smorfia di disgusto o disagio. Questa reazione fisica può essere scatenata da situazioni spiacevoli, cattivi odori, dolore fisico o da esperienze emotive negative. La smorfia è una risposta naturale del corpo per esprimere sensazioni intense o negative, ed è comunemente riconosciuta come segno di reazione emotiva o fisica.

