Quelli d età mandano in pensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli d età mandano in pensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIMITI

Significato/Curiosità : Quelli d età mandano in pensione

I limiti d'età sono regole o disposizioni che stabiliscono una determinata età entro cui una persona può svolgere determinate attività o ruoli, come ad esempio il lavoro o la partecipazione a competizioni sportive. Spesso, quando si raggiunge una certa età, le persone possono essere obbligate a ritirarsi o a lasciare un'attività, come avviene con la pensione, che è una forma di previdenza sociale per le persone che raggiungono l'età pensionabile. Sebbene i limiti d'età possano servire a proteggere la sicurezza o garantire un'adeguata successione nei ruoli, possono anche generare dibattiti sulla discriminazione basata sull'età e sull'utilizzo equo delle capacità e competenze di individui più anziani.

Altre risposte alla domanda : Quelli d età mandano in pensione : quelli; mandano; pensione; Lo sono tutti quelli che approvano; Ci sono quelli Ecumenici; Famosi quelli di Babilonia; quelli della cripta erano una serie TV horror; Ci sono quelli a sesto acuto; Vi si mandano i più piccini; Comandano nei Municipi; La raccomandano i sanitari; Si tramandano per secoli; Si tramandano per tradizione; Termina con la pensione ; Momentanea sospensione ; Sospensione temporanea delle ostilità; Breve sospensione nella pallacanestro; Aumentano la pensione ;

Cerca altre Definizioni