Precedono le aurore - Cruciverba

Le albe sono il fenomeno naturale che precede l'alba, il momento in cui il sole sorge all'orizzonte e illumina gradualmente il cielo. Durante le albe, il cielo assume una vasta gamma di colori, passando da sfumature scure e notturne a tonalità più chiare e luminose. Le albe offrono uno spettacolo di bellezza naturale, con nuvole illuminate, giochi di luce e una sensazione di tranquillità . Sono momenti di transizione tra la notte e il giorno, quando il mondo si sveglia e si prepara ad accogliere il nuovo giorno. Le albe hanno un significato simbolico profondo, rappresentando la speranza, la rinascita e la possibilità di un nuovo inizio.

