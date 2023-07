Un pezzo grosso dell inferno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo grosso dell inferno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SATANA

Significato/Curiosità : Un pezzo grosso dell inferno

Satanà, conosciuto anche come il Diavolo o il pezzo grosso dell'inferno, è una figura mitologica e religiosa che rappresenta il male e la tentazione. Nel contesto delle credenze religiose, Satana è spesso descritto come un potente e malvagio essere spirituale, un nemico di Dio e dell'umanità. Viene associato alla ribellione, all'inganno e alla corruzione. La sua figura viene utilizzata come simbolo del male, della perdizione e della tentazione nelle diverse tradizioni religiose e culturali. Tuttavia, è importante sottolineare che la rappresentazione di Satana varia tra le diverse fedi e credenze, e può assumere forme diverse a seconda del contesto culturale e religioso in cui viene considerato.

Altre risposte alla domanda : Un pezzo grosso dell inferno : pezzo; grosso; inferno; La città che ospiterà insieme a Cortina d Ampezzo i Giochi Olimpici invernali nel 2026; Ripetere un pezzo ; pezzo di corolla; Un pezzo scritto per il teatro; Un pezzo di terracotta; grosso animale preistorico; grosso serpente non velenoso; Fu re dei franchi occidentali dopo Carlo il grosso ; Il felino più grosso ; Ridurre la legna in grosso lani pezzi più piccoli; Meglio regnare all inferno che in paradiso; La cantante di Non è l inferno ; Orfeo scese nell inferno a riprenderla; Dante ne ricorda la vicenda nel XXXIII dell inferno ; L Howard regista del film inferno ;

Cerca altre Definizioni