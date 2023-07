Paulette fu la terza moglie di Charlie Chaplin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paulette fu la terza moglie di Charlie Chaplin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GODDARD

Paulette Goddard, nata il 3 giugno 1910, è stata un'attrice americana famosa per la sua bellezza e il suo talento. Fu la terza moglie dell'indimenticabile attore e regista Charlie Chaplin. Paulette e Chaplin si sposarono nel 1936, ma divorziarono nel 1942. Durante la sua carriera cinematografica, Paulette Goddard ha recitato in diversi film di successo, tra cui "I tempi moderni" di Chaplin. Era nota per la sua versatilità e il suo carisma sullo schermo. Dopo la fine del suo matrimonio con Chaplin, continuò a recitare e ottenne ulteriori riconoscimenti e successi nella sua carriera di attrice.

