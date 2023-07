Orbita fra Giove e Urano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Orbita fra Giove e Urano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SATURNO

Significato/Curiosità : Orbita fra Giove e Urano

Saturno è il sesto pianeta del nostro sistema solare e si trova ad un'orbita fra Giove e Urano. È conosciuto principalmente per i suoi caratteristici anelli, composti da un'ampia varietà di particelle di ghiaccio e roccia. Questi anelli, visibili anche attraverso un piccolo telescopio, conferiscono a Saturno un aspetto unico e affascinante. Oltre ai suoi anelli, Saturno è anche noto per la sua grande massa e il suo diametro impressionante. È un pianeta gassoso, con una composizione dominata principalmente da idrogeno ed elio. Le sue lune, tra cui Titano, la più grande, e Encelado, con i suoi geyser di ghiaccio, sono oggetto di grande interesse per gli scienziati. Saturno continua ad affascinare l'umanità con la sua bellezza e mistero.

