Dà i numeri a chi sogna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà i numeri a chi sogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CABALA

Significato/Curiosità : Dà i numeri a chi sogna

La "cabala" è un termine che si riferisce a credenze o pratiche mistiche e superstiziose legate all'interpretazione dei numeri o dei sogni. Questa antica pratica esiste in diverse culture e tradizioni, in cui si attribuisce un significato particolare ai numeri e ai simboli presenti nei sogni. Le persone credono che attraverso la cabala sia possibile ottenere indizi sul futuro, sulla fortuna o su eventi significativi. Tuttavia, la cabala è considerata un'interpretazione non scientifica e non supportata dalla razionalità, rientrando più nel campo delle credenze popolari o spirituali che in quello della scienza.

Altre risposte alla domanda : Dà i numeri a chi sogna : numeri; sogna; Due numeri al lotto; Due numeri giocati al Lotto; I numeri a lato dei portoni; Il gioco con 90 numeri padre del bingo; Una lista con nomi e numeri ; Non bisogna cantarla prima del tempo; sogna no una scala reale; Fa sogna re; Delude il sogna tore; Per vincerla bisogna perderla;

Cerca altre Definizioni