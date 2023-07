Non ne cade una che Dio non voglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne cade una che Dio non voglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOGLIA

Significato/Curiosità : Non ne cade una che Dio non voglia

"Non ne cade una che Dio non voglia" è un'espressione colloquiale che sottolinea il controllo divino sugli eventi. La frase fa riferimento alle foglie degli alberi che cadono solo quando Dio lo permette. È un modo metaforico per affermare che nulla accade senza una volontà superiore. Sottintende che ogni evento, grande o piccolo, è parte di un disegno divino o del destino. L'espressione suggerisce che anche le cose che sembrano casuali o imprevedibili sono in realtà governate da una forza superiore. È un modo per sottolineare l'accettazione della volontà divina e l'idea che tutto accade secondo un piano più grande.

