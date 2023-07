Non di buon grado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non di buon grado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MALVOLENTIERI

Significato/Curiosità : Non di buon grado

"Malvolentieri" è un'espressione che indica un'azione compiuta con riluttanza o dispiacere. Quando si fa qualcosa "malvolentieri", si agisce contro la propria volontà o con scarsa disposizione. Questo termine implica una mancanza di entusiasmo o volontà, suggerendo che la persona preferirebbe evitare o rinunciare all'azione in questione. Può indicare una mancanza di motivazione o interesse verso un determinato compito o situazione. L'uso di "malvolentieri" sottolinea una sorta di disagio o insoddisfazione nel compiere l'azione, anche se potrebbe essere necessario o richiesto. È un modo per esprimere una certa resistenza o avversione verso ciò che viene richiesto o proposto.

Altre risposte alla domanda : Non di buon grado : buon; grado; Fa piacere berne una buon a tazza; È fine nei buon gustai; Il migliore lo è di buon o; Un buon o per servizi turistici; Tutt altro che buon o; Indica il grado Fahrenheit; Quello serbo circola a Belgrado ; Introvabili malgrado tutte le ricerche effettuate; Il grado più elevato; Pari in grado ;

Cerca altre Definizioni