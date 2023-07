Si mette nelle dimostrazioni d affetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nelle dimostrazioni d affetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALORE

Significato/Curiosità : Si mette nelle dimostrazioni d affetto

Esprimersi attraverso dimostrazioni di affetto o calore è un atto umano fondamentale per connettersi emotivamente con gli altri. Questi gesti possono assumere forme varie, come abbracci, baci, carezze, sorrisi e parole gentili. Sono un modo per trasmettere affetto, amore e apprezzamento verso amici, familiari o partner romantici. Le dimostrazioni di calore possono creare legami profondi e rafforzare le relazioni, generando un senso di sicurezza ed empatia reciproca. Questi atti gentili contribuiscono anche a migliorare il benessere psicologico e l'umore sia di chi offre che di chi riceve affetto, rendendo il mondo un luogo più amorevole e accogliente.

