La mèta della nostra gita 4765 Parma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mèta della nostra gita 4765 Parma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : VARANO DE MELEGARI

Significato/Curiosita : La meta della nostra gita 4765 parma

varano de' melegari (varàn di melgär in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 2 581 abitanti della provincia di parma situato nella bassa valle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

