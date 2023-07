Il massimo voto per gli universitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il massimo voto per gli universitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRENTA

Significato/Curiosita : Il massimo voto per gli universitari

Circa il 5% può raggiungere la menzione summa. in italia i vari termini usati per differenziare il massimo voto all'esito del percorso universitario (come... Disambiguazione – "trenta" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi trenta (disambigua). trenta (cf. latino triginta, greco tta) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il massimo voto per gli universitari : massimo; voto; universitari; massimo psicanalista e saggista; Il massimo raggiungibile; È il massimo della pignoleria; massimo attore; massimo padre dell Alligatore letterario; Un voto a favore; Dà il voto alla Camera; Il voto dell insuffcienza assoluta allo scolaro indisciplinato; Devoto ortodosso; Il devoto lo fa ai santuari; Ha finito di scrivere la tesi universitari a; Un area universitari a alla periferia di Milano; Facoltà universitari a o rimedio per la salute; Corso post-universitari o; Città universitari a tedesca della Svevia;

Cerca altre Definizioni