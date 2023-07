Lingus: vola in Irlanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingus: vola in Irlanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AER

Significato/Curiosità : Lingus: vola in Irlanda

"Lingus" è un termine colloquiale utilizzato per riferirsi alla compagnia aerea irlandese "Aer Lingus". Fondata nel 1936, Aer Lingus è la principale compagnia aerea nazionale dell'Irlanda, con sede a Dublino. Offre servizi di volo verso numerose destinazioni in Europa, Nord America e Medio Oriente. Il nome "Aer Lingus" deriva dal gaelico irlandese "Aer Loingeas", che significa "flotta aerea". La compagnia è nota per il suo servizio di alta qualità, il comfort dei voli e per rappresentare l'Irlanda nel mondo. Con i suoi colori iconici, verde e bianco, Aer Lingus è un'importante presenza nell'aviazione internazionale.

Altre risposte alla domanda : Lingus: vola in Irlanda : lingus; vola; irlanda; La lingus compagnia aerea irlandese; Aer lingus sui tabelloni; La lingus che fa volare; La lingus compagnia aerea; __ lingus , compagnia aerea; vola re a motore spento; Manuel che fu un asso del vola nte; Vi si può servire la macedonia in tavola ; La tavola sulla quale si mangia; Soddisfatti a tavola ; Lo Stato Libero d irlanda ; Il maggiore fiume dell irlanda ; Isola del mar d irlanda ; Ghirlanda ; L irlanda del Nord;

