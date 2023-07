Un legno per serramenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un legno per serramenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LARICE

Significato/Curiosità : Un legno per serramenti

Il larice è un pregiato legno utilizzato comunemente per la realizzazione di serramenti e altre strutture in legno. Questo legno è conosciuto per la sua durabilità, resistenza e bellezza naturale. Le sue proprietà intrinseche lo rendono ideale per affrontare le sfide ambientali esterne, come l'esposizione alle intemperie e all'umidità. I serramenti in larice sono apprezzati per la loro eleganza e calore, aggiungendo un tocco naturale ed estetico agli edifici. Il larice è anche una scelta ecologica poiché è un materiale rinnovabile e sostenibile. Queste qualità rendono il larice una delle scelte preferite per chi desidera serramenti di alta qualità e dal fascino autentico.

Altre risposte alla domanda : Un legno per serramenti : legno; serramenti; Un braccio di legno ; Pavimenti di legno ; La lima per il legno ; Un legno per liutai; Pezzi di legno da bruciare; Legno per i serramenti ;

Cerca altre Definizioni