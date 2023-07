Lavorano con il monocolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano con il monocolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OROLOGIAI

Significato/Curiosità : Lavorano con il monocolo

Gli orologiai sono artigiani specializzati nella riparazione, manutenzione e produzione di orologi. Questi esperti lavorano con precisione e attenzione ai dettagli, spesso utilizzando un monocolo per esaminare e manipolare le piccole parti degli orologi. La loro abilità nel manipolare ingranaggi, molle e meccanismi complessi è essenziale per garantire il corretto funzionamento degli orologi. Gli orologiai possono riparare orologi di diverse marche e stili, dai classici meccanici agli orologi al quarzo più moderni. La loro competenza e passione per il lavoro li rendono una figura fondamentale per mantenere gli orologi in perfetto stato e prolungarne la durata nel tempo.

