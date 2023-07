Grossa lima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa lima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RASPA

Significato/Curiosità : Grossa lima

La grossa lima, conosciuta anche come raspa, è un attrezzo utilizzato per modellare, levigare e limare superfici dure. Questa lima ha un'ampia superficie di lavoro con una grana grossa, che permette di rimuovere rapidamente materiali come il metallo, il legno o la plastica. La raspa è caratterizzata da una superficie dentellata o abrasiva, che agisce tramite movimenti di avanti e indietro per rimuovere il materiale in eccesso. È spesso utilizzata in settori come la lavorazione del legno, la fabbricazione di utensili o la modellazione di oggetti in metallo. La grossa lima o raspa è uno strumento versatile e indispensabile per gli artigiani e gli hobbisti che necessitano di modellare e rifinire superfici in modo efficace e preciso.

