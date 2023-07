Getta aria in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Getta aria in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FON

Significato/Curiosita : Getta aria in testa

Baleno, e scavarci gallerie, come una talpa, e gettarlo in aria e farmelo ricadere sulla testa, come una doccia!» (zio paperone, nell'apertura della storia... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fon. fon è un'organizzazione a scopo di lucro spagnola operante nel campo delle comunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Getta aria in testa : getta; aria; testa; Vi venne progetta ta la prima bomba atomica; Si getta nelle massicciate; Si getta no a manciate a Carnevale; La valigetta giornaliera; Titoli obbligazionari progetta ti a sostegno della UE; Diritto di proprietà di un opera letteraria ; Storica industria dolciaria ; Lo è l aria molto afosa; Un utilitaria in casa Ford; Obiettivo a focale varia bile; Si dà picchiando la testa ; Frullano in testa ; Donazione testa mentaria; Si sporgono protesta ndo; Detesta re aborrire;

Cerca altre Definizioni