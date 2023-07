Gabbie per pennuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gabbie per pennuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STIE

Significato/Curiosità : Gabbie per pennuti

Le stie sono gabbie o recinti utilizzati per ospitare uccelli domestici o da compagnia. Queste strutture sono progettate per fornire un ambiente sicuro e confortevole agli uccelli, consentendo loro di muoversi liberamente all'interno di uno spazio contenuto. Le stie possono variare in dimensioni e design, a seconda delle esigenze specifiche degli uccelli e delle preferenze dei proprietari. Possono essere dotate di barre o reti per consentire alle piume degli uccelli di non rimanere impigliate e di accessori come posatoi, mangiatoie e abbeveratoi. Le stie offrono un luogo in cui gli uccelli possono riposare, nutrirsi e interagire con il loro ambiente circostante. Tuttavia, è importante assicurarsi che le stie siano sufficientemente spaziose e forniscano un ambiente stimolante per il benessere degli uccelli.

