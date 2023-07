Famosa cappella in Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa cappella in Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SISTINA

Significato/Curiosità : Famosa cappella in Vaticano

La Cappella Sistina, situata all'interno del Vaticano, è una delle più famose e importanti cappelle del mondo. È famosa soprattutto per gli affreschi che decorano le sue pareti e il soffitto, realizzati da artisti rinomati come Michelangelo. Il capolavoro di Michelangelo, il "Giudizio Universale", si trova sulla parete dell'altare, mentre il celebre soffitto è adornato da scene bibliche e dalla famosa rappresentazione del "Dito di Dio" che tocca quello di Adamo. La Cappella Sistina è un luogo di grande importanza per la Chiesa cattolica e ospita il conclave, l'assemblea dei cardinali per l'elezione del nuovo Papa. La sua bellezza e grandiosità artistica attirano visitatori da tutto il mondo.

