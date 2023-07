Fabbrica le auto León - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabbrica le auto León. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEAT

Significato/Curiosità : Fabbrica le auto León

La fabbrica delle auto León, conosciuta anche come SEAT, è un importante stabilimento automobilistico situato nella città di León, in Spagna. Fondata nel 1950, SEAT è diventata una delle principali case automobilistiche spagnole e un marchio riconosciuto a livello internazionale. La fabbrica di León è uno dei siti produttivi chiave di SEAT, dove vengono prodotte diverse linee di veicoli. La fabbrica utilizza tecnologie all'avanguardia per la produzione di auto innovative e di alta qualità. SEAT è nota per la sua dedizione alla sicurezza, all'efficienza energetica e al design elegante. La fabbrica delle auto León contribuisce all'economia locale, generando occupazione e sostenendo lo sviluppo industriale della regione.

Altre risposte alla domanda : Fabbrica le auto León : fabbrica; auto; león; fabbrica di tappeti da appendere al muro; Autore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato; Lavorano in fabbrica ; Vi si fabbrica no candele; fabbrica no i finimenti; Popolare auto re di fantascienza; Il Rouget che fu il probabile auto re della Marsigliese; Il Pelù cantauto re iniz; Una copertura per l auto carro; auto revoli esimi; Lo è il leone di san Marco; Le hanno leoni e pecore; Il secondo nome dell architetto Leon Alberti; Così sono i leoni di San Marco; Riparano i bagnanti dal solleone;

Cerca altre Definizioni