Se dura poco e bello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se dura poco e bello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIOCO

Significato/Curiosità : Se dura poco e bello

Il gioco è un'attività intrinsecamente legata al divertimento e all'intrattenimento. Spesso si dice che se qualcosa "dura poco e bello", può essere paragonato a un gioco. I giochi sono caratterizzati da momenti di piacere e divertimento concentrati in un periodo di tempo limitato. Possono coinvolgere sfide, regole e obiettivi che stimolano la competizione e l'interazione sociale. I giochi offrono la possibilità di esplorare la creatività, migliorare le capacità cognitive e sociali, e spesso creano un senso di connessione e divertimento con gli altri partecipanti. La loro natura fugace e piacevole li rende una fonte di intrattenimento preferita per molte persone, in grado di offrire momenti di gioia e svago durante il tempo libero.

Altre risposte alla domanda : Se dura poco e bello : dura; poco; bello; Interrogare dura mente; Punta metallica o spina molto dura e acuminata; dura no cento anni; Una dura disciplina sportiva; La forma sintattica usata in Il bambino non mi mangia la verdura ; Vi si sprofonda a poco a poco ; poco oggettivo; Cose di poco conto minuzie; Una parete di poco spessore; Ripiegato in poco spazio; Il Carlo di Un sacco bello ; Il gioco con il settebello ; Giuseppe Parini lo fu in casa Serbello ni; Abbastanza bello ; Si gioca in un campo con due tabello ni;

Cerca altre Definizioni