È detta anche i greca - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : IPSILON

Significato/Curiosità : È detta anche i greca

L'ipsilon è una lettera dell'alfabeto greco che corrisponde alla lettera "Y" nell'alfabeto latino. È spesso indicata come "i greca" per distinguerla dalla lettera "i" usata nella lingua italiana. L'ipsilon è una lettera che può avere diversi suoni a seconda del contesto linguistico. Nella lingua greca antica, l'ipsilon rappresentava il suono "u". Tuttavia, nella lingua greca moderna, è spesso utilizzata per rappresentare il suono "i". Inoltre, nell'alfabeto latino, l'ipsilon è utilizzato per rappresentare il suono "y". L'ipsilon ha una forma distintiva, simile a una "Y" con una lunga coda curva che si estende verso il basso.

