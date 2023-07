Cattivo malvagio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cattivo malvagio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REPROBO

Significato/Curiosità : Cattivo malvagio

Il termine "reprobo" viene utilizzato per descrivere una persona considerata malvagia o cattiva. Un reprobo è un individuo che ha dimostrato un comportamento moralmente riprovevole o immorale. È spesso associato a qualcuno che agisce in modo ingiusto, disonesto o che ha un atteggiamento spregevole verso gli altri. Questo termine può anche essere usato per indicare qualcuno che è stato giudicato negativamente dalla società o dalla comunità per i suoi atti o comportamenti negativi. Un reprobo può essere privo di scrupoli, egoista e incapace di provare empatia verso gli altri. In generale, viene usato per sottolineare la condanna morale e la condizione morale distorta di un individuo considerato cattivo o malvagio.

Altre risposte alla domanda : Cattivo malvagio : cattivo; malvagio; Contrario o di cattivo umore; È cattivo quando è brutto; Ridursi in cattivo stato; cattivo delle fiabe; Ridotte in cattivo stato; Lo scienziato malvagio cugino di Gambadilegno; Il malvagio de I promessi sposi; Perfido e malvagio ; malvagio e sleale in modo subdolo; Lo compie il malvagio ;

