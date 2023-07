Cade tra capo e collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cade tra capo e collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEGOLA

Significato/Curiosità : Cade tra capo e collo

La tegola è un elemento architettonico utilizzato per coprire i tetti delle case e degli edifici. Si tratta di una singola lastra, spesso in ceramica o cemento, che si sovrappone alle altre per creare una copertura impermeabile. Quando si dice che qualcosa "cade tra capo e collo", si intende che accade inaspettatamente o improvvisamente. In questo contesto, la tegola che cade tra capo e collo rappresenta un evento imprevisto o un'imprevista complicazione che può causare disagio o problemi. L'espressione sottolinea l'effetto sorprendente o indesiderato di un evento che rompe la routine o le aspettative.

