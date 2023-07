Un braccio di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un braccio di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAMO

Significato/Curiosità : Un braccio di legno

Un braccio di legno può essere descritto come un sostituto artificiale per un arto superiore mancante o non funzionante. Può essere realizzato in legno o altri materiali resistenti, progettato per adattarsi alla forma e alle esigenze specifiche del paziente. Un braccio di legno può essere utilizzato per ripristinare alcune funzionalità di presa, manipolazione e sostegno, consentendo al paziente di svolgere alcune attività quotidiane. Sebbene un braccio di legno possa offrire un certo grado di supporto e indipendenza, è importante riconoscere che non è una sostituzione completa per un arto naturale e può richiedere adattamenti e abilità speciali per l'uso efficace.

