Ufficio con agenti in divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio con agenti in divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : COMMISSARIATO DI POLIZIA

Significato/Curiosita : Ufficio con agenti in divisa

Perdite (77 agenti di p.s., 27 carabinieri, 5 agenti di custodia e 4 guardie giurate). l'emergenza fu affrontata dai governi in carica con alcune manovre... La polizia di stato (fino al 1981 corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di polizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

