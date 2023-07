La room in cui si servono i pasticcini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La room in cui si servono i pasticcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEA

Significato/Curiosita : La room in cui si servono i pasticcini

Gastronomiche riguardanti il bubble tea: gelato al bubble tea, pizza al bubble tea, toast al bubble tea, ecc. ^ (en) laura c. martin, tea: the drink that changed... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La room in cui si servono i pasticcini : room; servono; pasticcini; La room con i pasticcini; La tea-room nostrana; Vi è ambientato il film Four room s del 1995; La room in cui si possono ordinare pasticcini; La room con i pasticini; servono per misurare; servono a far fuoco; Si dice di cose che non servono a nulla; servono per appuntare; Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek; I pasteis pasticcini tipici portoghesi por; Un vassoio per i pasticcini ; La roani con i pasticcini ; La room con i pasticcini ; I pasticcini alla francese;

Cerca altre Definizioni