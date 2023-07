La presenza in un fiore di una corolla mista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La presenza in un fiore di una corolla mista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ETEROPETALIA

Significato/Curiosita : La presenza in un fiore di una corolla mista

L'eteropetalo (heteropetalus elegantulus) è un pesce cartilagineo estinto, vissuto nel carbonifero medio (circa 320 milioni di anni fa), i cui resti sono...

