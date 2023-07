Mutano pini in piloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano pini in piloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LO

Significato/Curiosita : Mutano pini in piloni

Frammentarietà dei corpi di fabbrica posti in zona retrostante. gli interventi sulle cortine edilizie mutano l'aspetto dei fronti, dal xvii secolo cominciano... Titolo. lo – codice vettore iata di polskie linie lotnicze lot lo – codice fips 10-4 della slovacchia lo – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua lao lo – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

