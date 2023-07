Elemento tubolare filettato alle due estremità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento tubolare filettato alle due estremità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NIPPLE

Significato/Curiosità : Elemento tubolare filettato alle due estremità

Un nipple, traducibile in italiano come "nipplo", è un elemento tubolare filettato alle due estremità. È ampiamente utilizzato nelle applicazioni idrauliche, pneumatiche e di tubazioni per collegare e prolungare i tubi o i condotti. Questi raccordi tubolari offrono una connessione sicura e resistente tra le tubazioni, facilitando l'assemblaggio e lo smontaggio di tubi e componenti. I nipple sono disponibili in diverse dimensioni, materiali e tipi di filettatura per adattarsi alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni industriali. La loro versatilità e semplicità li rendono un componente essenziale per il corretto funzionamento di molti sistemi di trasporto e distribuzione dei fluidi.

