Vi si effettuano riprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si effettuano riprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SET

Significato/Curiosità : Vi si effettuano riprese

Il "set" è un luogo cruciale nell'industria cinematografica e televisiva, dove si svolgono le riprese delle scene di un film, di una serie TV o di una produzione visiva. È un ambiente altamente organizzato, allestito per ricreare ambientazioni specifiche che servono alla narrazione. Il set comprende diversi elementi come scenografie, attrezzature tecniche, luci e apparecchiature audiovisive. Il regista, gli attori e il personale tecnico lavorano in sinergia per catturare le scene con precisione e creatività. I set possono essere allestiti in studi cinematografici, spazi esterni o in location reali per conferire autenticità alla storia.

